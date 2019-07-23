підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 23:48 6
Вибори 2019-07-23T23:50:31+03:00
Українські Новини
Депутат від "Відродження" Яценко зібрав у 4 рази більше голосів, ніж кандидат з "Слуги народу" у 200 окрузі

Депутат від "Відродження" Яценко зібрав у 4 рази більше голосів, ніж кандидат з "Слуги народу" у 200 окрузі

Антон Яценко. Фото: Вікіпедія
Антон Яценко. Фото: Вікіпедія

Депутат Верховної Ради Антон Яценко (група "Партія "Відродження") виграв вибори Ради як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі №200 у Черкаській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Яценко набрав 69,08%, або 50 712 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Яценко виграв вибори в Раду по цьому ж округу в 2014 році.

Найближчий його суперник, кандидат від "Слуги народу", адвокат Олена Воронцова набрала 15,12% або 11 104 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Сила і честь", підприємець Олег Поліщук - він набрав 6,74% або 4 951 голосів.

42-річний Яценко народився і проживає в Києві, безпартійний.

Все по округу №200 (Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони, частина Тальнівського району) балотувалося 8 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області.

А кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі.

Більше новин про: Антон Яценко Партія "Відродження" Вибори в Верховну Раду Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019

Архів
Новини
Депутат від "Відродження" Яценко зібрав у 4 рази більше голосів, ніж кандидат з "Слуги народу" у 200 окрузі 23:48
Депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області 23:25
Кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі 23:11
Депутат Ради Пономарьов від платформи Бойко переміг кандидата від "Слуги народу" в 78 окрузі Запорізької області 22:43
Підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області 22:01
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok