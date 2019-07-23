Депутат від "Відродження" Яценко зібрав у 4 рази більше голосів, ніж кандидат з "Слуги народу" у 200 окрузі

Депутат Верховної Ради Антон Яценко (група "Партія "Відродження") виграв вибори Ради як самовисуванець в одномандатному виборчому окрузі №200 у Черкаській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Яценко набрав 69,08%, або 50 712 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nЯценко виграв вибори в Раду по цьому ж округу в 2014 році.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від "Слуги народу", адвокат Олена Воронцова набрала 15,12% або 11 104 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Сила і честь", підприємець Олег Поліщук - він набрав 6,74% або 4 951 голосів.\r\n42-річний Яценко народився і проживає в Києві, безпартійний.\r\nВсе по округу №200 (Умань, Монастирищенський, Уманський, Христинівський райони, частина Тальнівського району) балотувалося 8 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області.\r\nА кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі.