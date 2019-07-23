Депутат Ради Пономарьов від платформи Бойко переміг кандидата від "Слуги народу" в 78 окрузі Запорізької області

\r\nДепутат Верховної Ради Олександр Пономарьов, висуванець від партії "Опозиційна платформа - за життя" виграв у директора компанії "Бізон-Тех" Віталія Боговина ("Слуга народу") на позачергових виборах до Ради на окрузі №78 в Запорізькій області.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Пономарьов набрав 36,84%, або 27 488 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, Боговін набрав 32,43% або 24 199 голосів.\r\nТретє місце зайняв директор ТОВ "Фрактал", самовисуванець Павло Насєдкін - він набрав 5,51% або 4 111 голосів.\r\nПономарьов народився 7 січня 1962 року в місті Бердянськ (Запорізька область), є депутатом Ради, проживає в місті Бердянськ.\r\nДо складу округу входять: місто Бердянськ, населені пункти Бердянської міської адміністрації, а також Бердянський, Бильмацкий, Розівський та Чернігівський райони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області.\r\nА на київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу".\r\n\r\n\r\n