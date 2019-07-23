Депутат Ради Пономарьов від платформи Бойко переміг кандидата від "Слуги народу" в 78 окрузі Запорізької області

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Пономарьов набрав 36,84%, або 27 488 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Боговін набрав 32,43% або 24 199 голосів.

Третє місце зайняв директор ТОВ "Фрактал", самовисуванець Павло Насєдкін - він набрав 5,51% або 4 111 голосів.

Пономарьов народився 7 січня 1962 року в місті Бердянськ (Запорізька область), є депутатом Ради, проживає в місті Бердянськ.

До складу округу входять: місто Бердянськ, населені пункти Бердянської міської адміністрації, а також Бердянський, Бильмацкий, Розівський та Чернігівський райони.

Як повідомляли Українські Новини, підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області.

А на київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу".