Підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області

Підприємець, власник фірми з торгівлі м'ясом Степан Чернявський ("Слуга народу") виграв у депутата Верховної Ради Івана Фурсіна (депутатська група "Воля народу") вибори в окрузі №138 в Одеській області (Ананьївський, Березівський, Іванівський, Любашівський, Миколаївський, Ширяївський райони, частина Лиманського району).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЧернявський набрав 37,3%, або 25 429 голосів виборців за результатами підрахунку 98,32% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, голова Ширяївської райради Одеської області Ольга Полюганич ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), набрала 20,31%, або 13 848 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Князь Хачатрян, що набрав 18,28% голосів.\r\nЧернявського - 46 років, він народився в селі Іванівка Одеської області, працює приватним підприємцем.\r\nВін володіє фірмою з продажу м'ясної продукції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бізнесмен Аліксійчук набрав майже в три рази більше голосів на виборах, ніж депутат Луценко.\r\nТакож громадський діяч Ковальчук від "Слуги народу" з великим відривом переміг "свободівця" у 152 окрузі.