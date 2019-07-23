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23 липня 2019, вівторок, 22:01 12
Вибори 2019-07-24T00:00:02+03:00
Українські Новини
Підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської област

Підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області

Підприємець, власник фірми з торгівлі м'ясом Степан Чернявський ("Слуга народу") виграв у депутата Верховної Ради Івана Фурсіна (депутатська група "Воля народу") вибори в окрузі №138 в Одеській області (Ананьївський, Березівський, Іванівський, Любашівський, Миколаївський, Ширяївський райони, частина Лиманського району).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Чернявський набрав 37,3%, або 25 429 голосів виборців за результатами підрахунку 98,32% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, голова Ширяївської райради Одеської області Ольга Полюганич ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), набрала 20,31%, або 13 848 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Князь Хачатрян, що набрав 18,28% голосів.

Чернявського - 46 років, він народився в селі Іванівка Одеської області, працює приватним підприємцем.

Він володіє фірмою з продажу м'ясної продукції.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Аліксійчук набрав майже в три рази більше голосів на виборах, ніж депутат Луценко.

Також громадський діяч Ковальчук від "Слуги народу" з великим відривом переміг "свободівця" у 152 окрузі.

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