Бізнесмен Аліксійчук набрав майже втричі більше голосів на виборах, ніж депутат Луценко

Кандидат від партії "Слуга народу", фізична особа-підприємець Олександр Аліксійчук виграв вибори в депутати Верховної Ради ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") та активіста Ігоря Луценка в окрузі №154 у Рівненській області (Дубно).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Аліксійчук набрав 36,01%, або 30 290 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради від "Блоку Петра Порошенка", самовисуванець Олександр Дехтярчук набрав 15,33%, або 12 896 голосів.

Третє місце зайняв депутат Ради від "Батьківщини" Ігор Луценко, набравши 12,21%, або ж 10 275 голосів.

Аліксійчук народився 6 березня 1981 року в Буще Рівненської області.

Як повідомляли Українські Новини, переможці зробили перші заяви: Порошенко хоче дружити з Вакарчуком у Раді. У свою чергу "Батьківщина" готова формувати коаліцію виключно з "Голосом" і "Слугою народу".