Громадський діяч Ковальчук від "Слуги народу" з великим відривом переміг "свободівця" у 152 окрузі

Голова правління громадської організації "Платформа взаємодій "Простір" Олександр Ковальчук, висунутий партією "Слуга народу", виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №152 у Рівному.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Він набрав 31,16%, або 24 023 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, член Всеукраїнського об'єднання "Свобода", депутат Ради Олег Осуховський, набрав 13,93%, або 10 741 голос.

Третє місце зайняв член "Батьківщини", журналіст Олександр Курсик - він набрав 10,02%, або 7 727 голосів.

Ковальчук народився 5 лютого 1974 року в Новоград-Волинському Житомирської області.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Бунін від "Слуги народу" виграв вибори в депутати Ради Міщенко в 98 окрузі Київської області.

Насалик програв вибори кандидату Прощуку від "Слуги народу" на 85 окрузі Івано-Франківської області.