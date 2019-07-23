Бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области

Выдвиженец партии "Слуга народа" Сергей Бунин выиграл выборы у депутата Рады Валерия Мищенко в одномандатном избирательном округе №98 в Киевской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Бунин набрал 42,26%, или 34 357 голосов избирателей по результатам подсчета 97,31% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший соперник, Мищенко, который выдвигался как самовыдвиженец и в 2014 году был избран по данному округу, набрал 21,29% или 17 315 голосов.\r\nТретье место занял предприниматель от "Аграрной партии" Валерий Мартышко - он набрал 8,26% или 6 721 голос.\r\nЧетвертое место занял секретарь Бориспольского горсовета, кандидат от "Батьківщини" Ярослав Годунок, котрого Президент Владимир Зеленский незадолго до выборов со скандалом выгнал с совещания в Борисполе, набрав 4,89% голосов.\r\n47-летний Бунин родился в Борисполе, директор ООО "Грант", бывший депутат Киевского облсовета от партии "Самопомощь".\r\nОкруг №98 охватывает Борисполь, а также Бориспольский, Згуровский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский и часть Броварского района Киевской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, директор охранной фирмы Галушко от "Слуги народа" прошел в Раду по 97 округу Киевской области.\r\nТакже нотариус Фрис от "Слуги народа" выиграл выборы у кандидата от партии "Батькивщина" в 84 округе.