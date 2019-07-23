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23 июля 2019, вторник, 21:08 46
Выборы 2019-07-23T21:08:18+03:00
Українські Новини
Бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области

Бизнесмен Бунин от "Слуги народа" выиграл выборы у депутата Рады Мищенко в 98 округе Киевской области

Сергей Бунин. Фото: Сергей Бунин/Facebook
Сергей Бунин. Фото: Сергей Бунин/Facebook

Выдвиженец партии "Слуга народа" Сергей Бунин выиграл выборы у депутата Рады Валерия Мищенко в одномандатном избирательном округе №98 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Бунин набрал 42,26%, или 34 357 голосов избирателей по результатам подсчета 97,31% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, Мищенко, который выдвигался как самовыдвиженец и в 2014 году был избран по данному округу, набрал 21,29% или 17 315 голосов.

Третье место занял предприниматель от "Аграрной партии" Валерий Мартышко - он набрал 8,26% или 6 721 голос.

Четвертое место занял секретарь Бориспольского горсовета, кандидат от "Батьківщини" Ярослав Годунок, котрого Президент Владимир Зеленский незадолго до выборов со скандалом выгнал с совещания в Борисполе, набрав 4,89% голосов.

47-летний Бунин родился в Борисполе, директор ООО "Грант", бывший депутат Киевского облсовета от партии "Самопомощь".

Округ №98 охватывает Борисполь, а также Бориспольский, Згуровский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский и часть Броварского района Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, директор охранной фирмы Галушко от "Слуги народа" прошел в Раду по 97 округу Киевской области.

Также нотариус Фрис от "Слуги народа" выиграл выборы у кандидата от партии "Батькивщина" в 84 округе.

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