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23 липня 2019, вівторок, 20:46 9
Вибори 2019-07-23T21:45:02+03:00
Українські Новини
Директор охоронної фірми Галушко від "Слуги народу" пройшов у Раду по 97 округу Київської області

Директор охоронної фірми Галушко від "Слуги народу" пройшов у Раду по 97 округу Київської області

Висуванець партії "Слуга Народу" Микола Галушко виграв вибори в депутати Ради Павла Різаненка (БПП) в одномандатному виборчому окрузі №97 у Київській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Галушко набрав 38,05%, або 24 715 голосів виборців за результатами підрахунку 82,22% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, кандидат від "Європейської Солідарності" нотаріус Олег Іваненко набрав 15,33% або 9 959 голосів.

Третє місце зайняв Різаненко (висувався від партії "Голос") - він набрав 10,31% або 6 699 голосів.

39-річний Галушко народився в Челябінській області Росії, директор охоронної фірми ПП "Галід".

Округ №97 охоплює Бровари, Березань, Баришівський та частина Броварського району Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" у 158 окрузі.

А директор КП "Муніципальна варта" Березін переміг з великим відривом у 151 окрузі Полтавської області.

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