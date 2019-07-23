Директор КП "Муниципальная стража" Березин победил с большим отрывом в 151 округе Полтавской области

Директор коммунального предприятия "Муниципальная стража" Кременчугского горсовета Максим Березин, выдвинутый партией "Слуга народа", выиграл выборы в Верховную Раду в округе №151 в Полтавской области (Лохвица).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nОн набрал 47,26%, или 32 782 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, депутат Рады Руслан Богдан ("Батьківщина"), набрал 15,37%, или 10 663 голоса.\r\nТретье место занял мэр города Гребенки, выдвинутый "Радикальной партией Олега Ляшко" - он набрал 7,62%, или 5 292 голоса.\r\n35-летний Березин родился в Виннице, живет в Кременчуге.\r\nКак сообщали Українськi Новини, нотариус Фрис от "Слуги народа" выиграл выборы в 84 округе.\r\nА бизнесмен Камельчук выиграл по 124 округу у депутата Рады Мусия и министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.