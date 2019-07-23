Директор КП "Муніципальна варта" Березін переміг з великим відривом у 151 окрузі Полтавської області

Директор комунального підприємства "Муніципальна варта" Кременчуцької міськради Максим Березін, висунутий партією "Слуга народу", виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №151 у Полтавській області (Лохвиця).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Він набрав 47,26%, або 32 782 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради Руслан Богдан ("Батьківщина"), набрав 15,37%, або 10 663 голосу.

Третє місце зайняв мер міста Гребінки, висунутий "Радикальною партією Олега Ляшка" - він набрав 7,62%, або 5 292 голоси.

35-річний Березін народився у Вінниці, живе в Кременчуці.

Як повідомляли Українські Новини, нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори в 84 окрузі.

А бізнесмен Камельчук виграв по 124 округу у депутата Ради Мусія і міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака.