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23 июля 2019, вторник, 19:59 90
Выборы 2019-07-23T20:07:15+03:00
Українські Новини
Депутат Мусий и министр Семерак проиграли выборы бизнесмену Камельчуку

Депутат Мусий и министр Семерак проиграли выборы бизнесмену Камельчуку

Кандидат от партии "Слуга народа", предприниматель Юрий Камельчук выиграл выборы в Верховную Раду у депутата Рады Олега Мусия (внефракционный) и министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака в одномандатном избирательном округе №124 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Камельчук набрал 16,08 или 12 188 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

39-летний Камельчук родился во Львове, проживает в Червонограде Львовской области, беспартийный.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода", директор школы Оксана Береза набрала 13,79% или 10 454 голосов.

Третье место заняла выдвиженец от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", адвокат, директор юридической компании "Эверест" Юлия Мороз - она набрала 11,06% или 8 388 голосов.

Мусий, выигравший выборы в Раду по этому округу в 2014 году, в этот раз занял 6 место, баллотируясь от партии "Гражданская позиция" - за него проголосовали 9,55% или 7 243 избирателей.

Семерак (самовыдвиженец) занял 7 место - за него проголосовали 8,84% или 6 707 избирателей.

Экс-и.о.генпрокурора (февраль-июнь 2014), адвокат Олег Махницкий (самовыдвиженец) - набрал 1,78% или 1 356 голосов, заняв 12 место.

Всего по округу №124 (Червоноград, Сокальский район, часть Каменка-Бугского района) баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля, а ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней.

На выборах Верховной Рады явка составила менее 50%.

 

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Юрий Камельчук 124 округ

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