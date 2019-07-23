Нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі

Нотаріус Ігор Фріс, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у підприємця Андрія Іваськова, висуванця від партії "Батьківщина" на позачергових виборах до Ради на окрузі №84 в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Фріс набрав 21,9%, або 17 280 голосів виборців за результатами підрахунку 97,91% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, підприємець Іваськов набрав 14,61%, або 11 531 голосів.

Третє місце посів висуванець партії "Європейська солідарність" Михайло Довбенко - він набрав 12,98% або 10 241 голосів.

Фріс народився 29 вересня 1973 року в Івано-Франківську, є приватним нотаріусом і проживає в Івано-Франківську.

До складу округу №84 входять місто Бурштин, частина міста Івано-Франківськ, а також Тисменский і Тлумацький райони, частина Галицького району.

Як повідомляли Українські Новини, заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140.

А керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" Дануца виграв вибори Ради в окрузі 99.