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23 липня 2019, вівторок, 20:12 17
Вибори 2019-07-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
Нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі

Нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі

Ігор Фріс. Фото: Ігор Фріс/Facebook
Ігор Фріс. Фото: Ігор Фріс/Facebook

Нотаріус Ігор Фріс, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у підприємця Андрія Іваськова, висуванця від партії "Батьківщина" на позачергових виборах до Ради на окрузі №84 в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Фріс набрав 21,9%, або 17 280 голосів виборців за результатами підрахунку 97,91% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, підприємець Іваськов набрав 14,61%, або 11 531 голосів.

Третє місце посів висуванець партії "Європейська солідарність" Михайло Довбенко - він набрав 12,98% або 10 241 голосів.

Фріс народився 29 вересня 1973 року в Івано-Франківську, є приватним нотаріусом і проживає в Івано-Франківську.

До складу округу №84 входять місто Бурштин, частина міста Івано-Франківськ, а також Тисменский і Тлумацький райони, частина Галицького району.

Як повідомляли Українські Новини, заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140.

А керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" Дануца виграв вибори Ради в окрузі 99.

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