Нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі

Нотаріус Ігор Фріс, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у підприємця Андрія Іваськова, висуванця від партії "Батьківщина" на позачергових виборах до Ради на окрузі №84 в Івано-Франківській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Фріс набрав 21,9%, або 17 280 голосів виборців за результатами підрахунку 97,91% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, підприємець Іваськов набрав 14,61%, або 11 531 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець партії "Європейська солідарність" Михайло Довбенко - він набрав 12,98% або 10 241 голосів.\r\nФріс народився 29 вересня 1973 року в Івано-Франківську, є приватним нотаріусом і проживає в Івано-Франківську.\r\nДо складу округу №84 входять місто Бурштин, частина міста Івано-Франківськ, а також Тисменский і Тлумацький райони, частина Галицького району.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140.\r\nА керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" Дануца виграв вибори Ради в окрузі 99.