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23 июля 2019, вторник, 19:40 87
Выборы 2019-07-23T19:47:17+03:00
Українські Новини
Руководитель медиа-группы "Весь Кировоград" выиграл выборы Рады

Руководитель медиа-группы "Весь Кировоград" выиграл выборы Рады

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Александр Дануца выиграл выборы Верховной Рады у депутата парламента Александра Горбунова (НФ) в одномандатном избирательном округе №99 в Кировоградской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Дануца набрал 36,87%, или 28 135 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, Горбунов, который выдвигался как самовыдвиженец, набрал 14,81% или 11 305 голосов.

Третье место занял кандидат от "Оппозиционной платформы, адвокат Анатолий Ларин - он набрал 11,10% или 8 472 голоса.

50-летний Дануца родился в Кировограде, возглавляет медиа-группу "Весь Кировоград", бывший депутат кировоградского горсовета, неоднократно баллотировался в Верховную Раду от различных политсил.

Округ №99 охватывает часть города Кропивницкий.

Как сообщали Українськi Новини, брат представителя Владимира Зеленского выиграл выборы в округе №187.

Тем временем, ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Александр Дануца

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