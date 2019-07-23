Руководитель медиа-группы "Весь Кировоград" выиграл выборы Рады

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Александр Дануца выиграл выборы Верховной Рады у депутата парламента Александра Горбунова (НФ) в одномандатном избирательном округе №99 в Кировоградской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Дануца набрал 36,87%, или 28 135 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший соперник, Горбунов, который выдвигался как самовыдвиженец, набрал 14,81% или 11 305 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от "Оппозиционной платформы, адвокат Анатолий Ларин - он набрал 11,10% или 8 472 голоса.\r\n50-летний Дануца родился в Кировограде, возглавляет медиа-группу "Весь Кировоград", бывший депутат кировоградского горсовета, неоднократно баллотировался в Верховную Раду от различных политсил.\r\nОкруг №99 охватывает часть города Кропивницкий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, брат представителя Владимира Зеленского выиграл выборы в округе №187.\r\nТем временем, ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней.