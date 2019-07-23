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23 липня 2019, вівторок, 19:57 19
Вибори 2019-07-23T21:45:02+03:00
Українські Новини
Депутат Мусій і міністр Семерак програли вибори бізнесмену Камельчуку

Депутат Мусій і міністр Семерак програли вибори бізнесмену Камельчуку

Кандидат від партії "Слуга народу", підприємець Юрій Камельчук виграв вибори у Верховну Раду у депутата Ради Олега Мусія (позафракційний) і міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака в одномандатному виборчому окрузі №124 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Камельчук набрав 16,08 або 12 188 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

39-річний Камельчук народився у Львові, проживає в Червонограді Львівської області, безпартійний.

Найближчий його суперник, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", директор школи Оксана Береза набрала 13,79% або 10 454 голосів.

Третє місце посіла висуванець від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", адвокат, директор юридичної компанії "Еверест" Юлія Мороз - вона набрала 11,06% або 8 388 голосів.

Мусій, який виграв вибори в Раду у цьому окрузі в 2014 році, цього разу зайняв 6 місце, балотуючись від партії "Громадянська позиція" - за нього проголосували 9,55% або 7 243 виборців.

Семерак (самовисуванець) посів 7 місце - за нього проголосували 8,84% або 6 707 виборців.

Екс-в. о. генпрокурора (лютий-червень 2014), адвокат Олег Махніцький (самовисуванець) - набрав 1,78% або 1 356 голосів, зайнявши 12 місце.

Всього в окрузі №124 (Червоноград, Сокальський район, частина Кам'янка-Бузького району) балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня, а ЦВК підрахувала вже 97,87% бюлетенів.

На виборах Верховної Ради явка становила менш як 50%.

 

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