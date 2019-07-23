Заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, висуванець від партії "Слуга народу", Сергій Колебошин виграв у депутата Верховної Ради Василя Гуляєва (депутатська група "Партія "Відродження") вибори в окрузі №140 в Одеській області (територія Біляївського міської об'єднаної територіальної громади, міста Теплодар, Чорноморськ, Овідіопольський район, частина Біляївського району).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Колебошин набрав 43,11%, або 36 244 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Депутат Гуляєв набрав 21,78% голосів.

Третє місце зайняв пенсіонер Сергій Біб ("Опозиційна платформа - За життя") з 8,43%.

Колебошин народився 22 листопада 1977 року в Одесі.

Працював вчителем фізики.

З 2017 року - заступник губернатора Одеської області.

Як повідомляли Українські Новини, вибори Верховної Ради пройшли 21 липня.

Ресторатор без вищої освіти пройшов у Раду від "Слуги народу" в одеському окрузі.