Заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації, висуванець від партії "Слуга народу", Сергій Колебошин виграв у депутата Верховної Ради Василя Гуляєва (депутатська група "Партія "Відродження") вибори в окрузі №140 в Одеській області (територія Біляївського міської об'єднаної територіальної громади, міста Теплодар, Чорноморськ, Овідіопольський район, частина Біляївського району).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Колебошин набрав 43,11%, або 36 244 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nДепутат Гуляєв набрав 21,78% голосів.\r\nТретє місце зайняв пенсіонер Сергій Біб ("Опозиційна платформа - За життя") з 8,43%.\r\nКолебошин народився 22 листопада 1977 року в Одесі.\r\nПрацював вчителем фізики.\r\nЗ 2017 року - заступник губернатора Одеської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вибори Верховної Ради пройшли 21 липня.\r\nРесторатор без вищої освіти пройшов у Раду від "Слуги народу" в одеському окрузі.