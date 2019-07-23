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23 липня 2019, вівторок, 18:54 13
Вибори 2019-07-23T20:00:02+03:00
Українські Новини
Чиновниця Кінзбурська від "Слуги народу" перемогла у 171 окрузі Харкова

Чиновниця Кінзбурська від "Слуги народу" перемогла у 171 окрузі Харкова

Кандидат від партії "Слуга народу", чиновниця Вікторія Кінзбурська виграла вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №171 в Немишлянському районі Харкова.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кінзбурська набрала 37,62%, або 26 296 голосів виборців за результатами підрахунку 98,80% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя", екс-депутат Харківської міськради Андрій Лесик набрав 26,74%, або 18 690 голосів.

На третьому місці висуванець від партії "Опозиційний блок", директор із зовнішньоекономічних зв'язків заводу "Пивденькабель" Володимир Золотарьов - він набрав 12,72% або 8 896 голосів.

38-річна Кінзбурська народилася у Харкові, працює завідувачем сектору в департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції в Харківській області.

Як повідомляли Українські Новини, в окрузі №113 Луганської області переміг кандидат від платформи Бойка Лукашов.

А засновниця "Агентства відновлення і розвитку Донбасу" Людмила Буймістер виграла вибори в 223 окрузі.

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