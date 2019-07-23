підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 18:21 17
Вибори 2019-07-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашов від платформи Бойка виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в 113 окрузі

Лукашов від платформи Бойка виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в 113 окрузі

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Лукашов виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №113 в Луганській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Лукашов набрав 33,26% або 17,924 тис. голосів, а його найближчий суперник - Віта Сліпець (партія "Слуга народу") набрала 22,81% або 13,220 тис. голосів.

Третє місце посів самовисуванець Володимир Струк з результатом 15,53% або 12,292 тис. голосів.

Лукашов народився в 1976 році, він є керівником юридичного відділу благодійної організації "Фонд Сергія Шахова".

Як повідомляли Українські Новини, ресторатор без вищої освіти пройшов у Раду від "Слуги народу" по одеському округу.

Також учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради Олександр Лукашов

Архів
Новини
Депутат Мусій і міністр Семерак програли вибори бізнесмену Камельчуку 19:57
Помічник депутата Ради Онищенка від "Слуги народу" виграв вибори по 92 округу Київської області 19:56
Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради 19:40
Заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140 19:23
Журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у голови "Волі народу" 19:22
більше новин
ЦВК опрацювала вже 97,87% бюлетенів 19:07 Оновлюється
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok