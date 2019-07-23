Лукашов від платформи Бойка виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в 113 окрузі

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Лукашов виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №113 в Луганській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Лукашов набрав 33,26% або 17,924 тис. голосів, а його найближчий суперник - Віта Сліпець (партія "Слуга народу") набрала 22,81% або 13,220 тис. голосів.

Третє місце посів самовисуванець Володимир Струк з результатом 15,53% або 12,292 тис. голосів.

Лукашов народився в 1976 році, він є керівником юридичного відділу благодійної організації "Фонд Сергія Шахова".

Як повідомляли Українські Новини, ресторатор без вищої освіти пройшов у Раду від "Слуги народу" по одеському округу.

Також учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі.