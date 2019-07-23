У 27 окрузі Дніпропетровської області переміг підприємець від "Слуги народу" Медяник

Висуванець від партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник виграв вибори у Верховну Раду у депутата Верховної Ради Тетяни Ричкової (фракція "Блок Петра Порошенка") в окрузі №27 в Дніпропетровській області (Соборний район, частина Самарського району, частина Центрального району міста Дніпра).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Медяник набрав 42,64% або 24 335 голосів виборців за результатами підрахунку 94,25% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Нікітін набрав 14,44% або 8 245 голосів.

Третє місце посіла Ричкова - вона набрала 10,63%, або 6 070 голосів.

Ричкова виграла вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

31-річний Медяник народився в Сніжному (Донецька область), але проживає в Дніпрі, працював помічником депутата Ради Андрія Денисенка.

Займався будівельним бізнесом.

Як повідомляли Українські Новини, у Харківській області з великим відривом переміг проректор університету внутрішніх справ Олександр Бакумов від "Слуги народу".

А в окрузі №94 Київської області телеведучий телеканалу "1+1" Олександр Дубинський випередив суперників від БПП і "Батьківщини".