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23 липня 2019, вівторок, 17:28 10
Вибори 2019-07-23T18:00:02+03:00
Українські Новини
Проректор університету внутрішніх справ з великим відривом переміг у кандидата з ОПЗЖ в Харківській області

Проректор університету внутрішніх справ з великим відривом переміг у кандидата з ОПЗЖ в Харківській області

Кандидат від партії "Слуга народу", проректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бакумов виграв вибори Верховної Ради у позафракційного депутата парламенту Анатолія Денисенка (самовисуванець) в одномандатному виборчому окрузі №173 у Слобідському районі Харкова.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Бакумов набрав 45,91%, або 30 430 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Денисенко набрав 22,54%, або 14 940 голосів.

На третьому місці висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя" Павло Онищенко - він набрав 18,59%, або 12 323 голосів.

30-річний Бакумов народився в Харкові, також є кандидатом юридичних наук і членом ради обласної організації Союзу юристів України.

Як повідомляли Українські Новини, Вагнер пройшла в Раду від "Слуги народу", вигравши на окрузі в Херсоні.

Також мер Мелітополя виграв у висуванця від "Слуги народу" в Запорізькій області.

Більше новин про: Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Результати виборів 2019 Позачергові вибори Ради мажоритарники Олександр Бакумов

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