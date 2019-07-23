подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 17:07 716
Политика 2019-07-23T17:07:02+03:00
Українські Новини
Мэр Мелитополя выиграл выборы у депутата из ОБ в Запорожской области

Мэр Мелитополя выиграл выборы у депутата из ОБ в Запорожской области

Самовыдвиженец, мэр города Мелитополь Сергей Минько выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады и члена партии "Оппозиционный блок" Евгения Балицкого на внеочередных выборах в Раду на округе №80 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Минько набрал 33,13%, или 24 163 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Балицкий набрал 29,5%, или 21 520 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Слуга народа" Дмитрий Гладкый - он набрал 16,22% или 11 835 голосов.

Минько родился 20 сентября 1973 года в городе Павлодар (Казахстан), является мэром Мелитополя и проживает в городе Мелитополь.

В состав округа входят город Мелитополь и Мелитопольский район.

Как сообщали Українськi Новини, ресторатор Николай Тищенко выиграл у депутата ВР Третьякова в 219 округе Киева.

Также телеведущий Александр Скичко выиграл у депутата Голуба в Черкасской области.

Больше новостей о: Выборы Парламентские выборы Результаты выборов Внеочередные выборы ВР Мажоритарщики Сергей Минько

Архив
Новости
Замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140 19:23
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа" 19:22
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187 19:05
Чиновница Кинзбурская от "Слуги народа" победила в 171 округе Харькова 18:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал уже 97,87% бюллетеней 19:07 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Судья Андрей Антонов. Фото: advocat-cons.info
Уволен судья, закрывший дело Кернеса 15:05
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok