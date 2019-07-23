Мэр Мелитополя выиграл выборы у депутата из ОБ в Запорожской области

Самовыдвиженец, мэр города Мелитополь Сергей Минько выиграл у самовыдвиженца, депутата Верховной Рады и члена партии "Оппозиционный блок" Евгения Балицкого на внеочередных выборах в Раду на округе №80 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Минько набрал 33,13%, или 24 163 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Балицкий набрал 29,5%, или 21 520 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Слуга народа" Дмитрий Гладкый - он набрал 16,22% или 11 835 голосов.

Минько родился 20 сентября 1973 года в городе Павлодар (Казахстан), является мэром Мелитополя и проживает в городе Мелитополь.

В состав округа входят город Мелитополь и Мелитопольский район.

Как сообщали Українськi Новини, ресторатор Николай Тищенко выиграл у депутата ВР Третьякова в 219 округе Киева.

Также телеведущий Александр Скичко выиграл у депутата Голуба в Черкасской области.