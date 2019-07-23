Лещенко програв вибори чиновниці Мінрегіонбуду в окрузі №220

Чиновниця Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ганна Бондар, висунута партією "Слуга народу", виграла у депутата Верховної Ради Сергія Лещенка (позафракційний) вибори в окрузі №220 у Києві (Поділ).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Вона набрала 37%, або 24 006 голосів виборців за результатами підрахунку 97,36% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, депутат Київської міської ради Олексій Окопний ("Європейська солідарність"), набрав 16,19%, або 10 502 голосу.

Третє місце зайняв Лещенко - він набрав 11,98%, або 7 775 голосів.

44-річна Бондар народилася і живе в Києві, безпартійна.

Виконувала обов'язки головного архітектора Києва та директора департаменту містобудування та архітектури КМДА з жовтня по квітень 2015 2016 року. Заслужений архітектор України

Як повідомляли Українські Новини, кандидат Бондар поскаржилася в ЦВК, що кандидат Лещенко незаконно використовує бренд "Слуга народу".

Позачергові вибори Ради відбулися 21 липня.