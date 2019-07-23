Мер Мелітополя виграв вибори в депутати з ОБ в Запорізькій області

Самовисуванець, мер міста Мелітополь Мінько Сергій виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради і члена партії "Опозиційний блок" Євгена Балицького на позачергових виборах до Ради на окрузі №80 у Запорізькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Мінько набрав 33,13%, або 24 163 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Балицький набрав 29,5%, або 21 520 голосів.

Третє місце посів висуванець партії "Слуга народу" Дмитро Гладкий - він набрав 16,22% або 11 835 голосів.

Мінько народився 20 вересня 1973 року в місті Павлодар (Казахстан), є мером Мелітополя і проживає в місті Мелітополь.

До складу округу входять: місто Мелітополь та Мелітопольський район.

Як повідомляли Українські Новини, ресторатор Микола Тищенко виграв у депутата ВР Третьякова в 219 окрузі Києва.

Також телеведучий Олександр Скічко виграв у депутата Голуба в Черкаській області.