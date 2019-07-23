Учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі

Микола Тищенко. Кадр з програми "Танці з зірками"

Микола Тищенко. Кадр з програми "Танці з зірками"

Телеведучий і ресторатор Микола Тищенко, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Олександра Третьякова (БПП) вибори в одномандатному окрузі №219 у Києві (Святошино).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Він набрав 30,88% або 23 702 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Третьяков, набрав 23,86% або 18 320 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Київської міської ради Ваган Товмасян - він набрав 15,64% або 12 007 голосів.

47-річний Тищенко народився і живе в Києві, член "Слуги народу".

Він власник групи компаній мережі ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "ТургенеФ", суші-бар "Пухнастий", "Olmeca Plage", "Три виделки").

Брав участь у кількох сезонах телепередачі "МастерШеф" і "Танці з зірками", а також ведучий програми "Ревізор", також він був ведучим "Євробачення-2017".

Як повідомляли Українські Новини, ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори в Раду в 197 окрузі Черкаської області

Позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.