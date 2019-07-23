Директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області

Кандидат від партії "Слуга народу", виконуючий обов'язки директора державного підприємства "Зирненський спиртовий завод" Сергій Литвиненко виграв вибори у Верховну Раду на окрузі №156 у Рівненській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Литвиненко набрав 26,59%, або 19 350 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець Олександр Данильчук, набрав 22,35%, або 16 269 голосів.\r\nТретє місце посіла член політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", виконавчий директор ТОВ "Мостицький 2" Ксенія Павловська, набравши 13,78%, або 10 032 голосів.\r\nЛитвиненко народився 15 лютого 1968 року в Полтаві, проживає в місті Березне Рівненської області.\r\nДо складу округу №156 входять: Березнівський, Костопільський, Сарненський райони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 48-річна вчителька від "Слуги народу" виграла вибори в Чернівцях. Також декан торгового вузу переміг кандидата від ОПЗЖ в Харкові.