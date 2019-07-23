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23 липня 2019, вівторок, 15:29 10
Вибори 2019-07-23T15:45:01+03:00
Українські Новини
Директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області

Директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області

Кандидат від партії "Слуга народу", виконуючий обов'язки директора державного підприємства "Зирненський спиртовий завод" Сергій Литвиненко виграв вибори у Верховну Раду на окрузі №156 у Рівненській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Литвиненко набрав 26,59%, або 19 350 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Олександр Данильчук, набрав 22,35%, або 16 269 голосів.

Третє місце посіла член політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", виконавчий директор ТОВ "Мостицький 2" Ксенія Павловська, набравши 13,78%, або 10 032 голосів.

Литвиненко народився 15 лютого 1968 року в Полтаві, проживає в місті Березне Рівненської області.

До складу округу №156 входять: Березнівський, Костопільський, Сарненський райони.

Як повідомляли Українські Новини, 48-річна вчителька від "Слуги народу" виграла вибори в Чернівцях.

Також декан торгового вузу переміг кандидата від ОПЗЖ в Харкові.

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