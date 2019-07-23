Справа вбивства Шеремета: суд знову заарештував інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016

Суд повторно заарештував на прохання поліції всю інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.\r\nПро це на брифінгу сказав голова Національної поліції Сергій Князєв, передають Українські Новини.\r\nВін повідомив, що поліцейські, дослідивши записи з 200 камер спостереження, встановили маршрут руху злочинців.\r\nУ той же час наразі ідентифікувати злочинців поки не вдалося.\r\nКнязєв сказав, що слідчі також отримали доступ до даних про мобільні переговори 3 500 осіб і 44 тис. телефонних номерів.\r\nВ рамках розслідування 28 червня поточного року поліція попросила суд повторно заарештувати інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства Шеремета.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета і написання ним книги про російсько-грузинську війну.\r\nРаніше екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.