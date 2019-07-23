Справа вбивства Шеремета: суд знову заарештував інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016

Справа вбивства Шеремета: суд знову заарештував інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпен

Суд повторно заарештував на прохання поліції всю інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це на брифінгу сказав голова Національної поліції Сергій Князєв, передають Українські Новини.

Він повідомив, що поліцейські, дослідивши записи з 200 камер спостереження, встановили маршрут руху злочинців.

У той же час наразі ідентифікувати злочинців поки не вдалося.

Князєв сказав, що слідчі також отримали доступ до даних про мобільні переговори 3 500 осіб і 44 тис. телефонних номерів.

В рамках розслідування 28 червня поточного року поліція попросила суд повторно заарештувати інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, поліція перевіряє зв'язок вбивства Шеремета і написання ним книги про російсько-грузинську війну.

Раніше екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.