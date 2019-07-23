У Києві на 215 окрузі Яременко від "Слуги народу" вирвав перемогу у Іллєнко

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко виграв вибори парламенту у депутата Ради Андрія Іллєнка (позафракційний) в одномандатному виборчому окрузі №215 у Києві (частина Деснянського району).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Яременко набрав 37,51% або 27 223 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Андрій Іллєнко (висунутий партією "Всеукраїнське об'єднання "Свобода") набрав 21,06% або 15 290 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Європейська солідарність" Сергій Артеменко - він набрав 15,33% або 11 131 голос.

47-річний Яременко народився і живе в Києві, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ", колишній генеральний консул в Единбурзі і Стамбулі.

Все по даному округу балотувалися 14 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" заявила про перемозі своїх кандидатів по всіх мажоритарних округах Києва.

У неділю, 21 липня, з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.