Бізнесмен Нальотов від "Слуги народу" виграв вибори у 144 окрузі у Капліна та екс-мера Полтави

Висуванець партії "Слуга Народу" Дмитро Нальотів виграв у колишнього мера Полтави Олександра Мамая і у депутата Ради Сергія Капліна вибори у Верховну Раду по одномандатному округу №144 (Подільський та Шевченківський райони Полтави).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Нальотів набрав 41,88%, або 24 863 голоси виборців за результатами підрахунку 82,35% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець, екс-мер Полтави Мамай набрав 17% або 10 096 голосів.

Третє місце посів також самовисуванець, депутат Ради Сергій Каплін - він набрав 10,72% або 6 370 голосів.

Нальотів народився 28 квітня 1985 року в Полтаві, фізична особа - підприємець, безпартійний, проживає в Полтаві.

Він займається підтримкою функціонування атракціонів і тематичних парків.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.

Також активістка від "Голосу" виграла у офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області.