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23 липня 2019, вівторок, 13:56 14
Верховна Рада і партії 2019-07-23T15:45:03+03:00
Українські Новини
Депутат Ради від "Відродження" Кулинич обійшов кандидата "Слуги народу" і виграв в окрузі №147

Депутат Ради від "Відродження" Кулинич обійшов кандидата "Слуги народу" і виграв в окрузі №147

Олег Кулинич. Фото: Facebook/Олег Кулініч
Олег Кулинич. Фото: Facebook/Олег Кулініч

Депутат Верховної Ради, член депутатської групи "Відродження", самовисуванець Олег Кулинич виграв вибори в окрузі №147 в Полтавській області (Миргород).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кулинич набрав 37,78%, або 27 752 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, безробітний Сергій Дудник від "Слуги народу", набрав 30,40% або 22 334 голоси.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання - Батьківщина", директор ТОВ "Околиця" Олександр Ващенко, набравши 12,84% або 9 435 голосів.

Кулинич народився 25 листопада 1966 року в Зінькові Полтавської області, депутат Ради з 2012 року.

На минулих виборах він був обраний депутатом по цьому ж округу.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.

Також активістка від "Голосу" виграла у офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області.

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