Депутат Ради від "Відродження" Кулинич обійшов кандидата "Слуги народу" і виграв в окрузі №147

Депутат Верховної Ради, член депутатської групи "Відродження", самовисуванець Олег Кулинич виграв вибори в окрузі №147 в Полтавській області (Миргород).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Кулинич набрав 37,78%, або 27 752 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, безробітний Сергій Дудник від "Слуги народу", набрав 30,40% або 22 334 голоси.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання - Батьківщина", директор ТОВ "Околиця" Олександр Ващенко, набравши 12,84% або 9 435 голосів.\r\nКулинич народився 25 листопада 1966 року в Зінькові Полтавської області, депутат Ради з 2012 року.\r\nНа минулих виборах він був обраний депутатом по цьому ж округу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.\r\nТакож активістка від "Голосу" виграла у офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області.