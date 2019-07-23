Голова Одеської облради Урбанський виграв вибори Ради в окрузі 143 в Ізмаїлі

Кандидат у депутати Верховної Ради, голова Одеської облради, самовисуванець Анатолій Урбанський виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №143 (Ізмаїл) в Одеській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Урбанський набрав 56,95%, або 33 048 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Віктор Куртев (партія "Слуга Народу") набрав 28,27% або 16 404 голоси.

Третє місце посіла Алла Стоянова (партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), набравши 6,56% або 3 811 голосів.

Урбанський народився 21 червня 1975 року в Одесі, займає посаду голови Одеської облради, проживає в Одесі.

Все по округу №143 балотувалося 6 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, Депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу".

Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах.