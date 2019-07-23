Журналіст "1+1" Швець від "Слуги народу" переміг у 214-му окрузі в Києві з 96% голосів

Журналіст "1+1" Сергій Швець, висунутий партією "Слуга народу", виграв вибори у депутата Верховної Ради Віктора Чумака (позафракційний) в окрузі №214 у Києві (частина Дніпровського району).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Швець набрав 32,44%, або 23 990 голоси виборців за результатами підрахунку 96,29% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, директор ТОВ "Кіномедіа" Олесь Маляревич від "Європейської солідарності", набрав 22,54% або 16 668 голосів.

Третє місце зайняв Віктор Чумак ("Хвиля"), набравши 9,08% або 6 719 голосів.

43-річний Швець народився в Черкасах, живе в Києві, ведучий ранкового випуску на "1+1" і журналіст.

Як повідомляли Українські Новини, бізнесмен Черноморов від "Слуги народу" здобув перемогу в окрузі №131 в Миколаївській області.

Також власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.