Бизнесмен Черноморов от "Слуги народа" одержал победу в округе №131 в Николаевской области

Выдвиженец от партии "Слуга народа", бизнесмен Артем Черноморов выиграл выборы в Верховную Раду в округе №131 в Николаевской области (города Вознесенск и Южноукраинск).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Черноморов набрал 42,84% или 30 061 голос избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Анатолий Гасюк набрал 10,48%.

Третье место занял самовыдвиженец Владислав Невеселый, набрав 7,99%.

Кандидат от "Оппозиционного блока", экс-депутат Верховной Рады от фракции Партии регионов Елена Бондаренко заняла четвертное место и набрала 7,75% или 5 442 голоса.

31-летний победитель Черноморов родился в Южноукраинске, имеет высшее образование и работает гендиректором ООО "СмартАгри".

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа".

Также владелец парка экстремальных аттракционов выиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.