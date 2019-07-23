підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 12:27 11
Вибори 2019-07-23T13:15:02+03:00
Українські Новини
Бізнесмен Черноморов від "Слуги народу" здобув перемогу в окрузі №131 в Миколаївській області

Бізнесмен Черноморов від "Слуги народу" здобув перемогу в окрузі №131 в Миколаївській області

Артем Черноморов. Фото: Facebook/Артем Черноморов
Артем Черноморов. Фото: Facebook/Артем Черноморов

Висуванець від партії "Слуга народу", бізнесмен Артем Черноморов виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №131 в Миколаївській області (міста Вознесенськ та Южноукраїнськ).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Черноморов набрав 42,84% або 30 061 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Анатолій Гасюк набрав 10,48%.

Третє місце посів самовисуванець Владислав Невеселий, набравши 7,99%.

Кандидат від "Опозиційного блоку", екс-депутат Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олена Бондаренко посіла четверте місце і набрала 7,75% або 5 442 голоси.

31-річний переможець Черноморов народився в Южноукраїнську, має вищу освіту і працює гендиректором ТОВ "СмартАгрі".

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу".

Також власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.

Більше новин про: Парламентські вибори Слуга народу Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Ректор університету від "Слуги народу" виграла вибори у кандидата від "Голосу" в Черкасах 13:20
Найбільший регрес на виборах показав "Народний фронт", "Самопоміч" та БПП, а "Платформа" Бойка і партія Тимошенко поліпшили результат 13:15
Кандидат від платформи Бойко з великим відривом програв кандидату від "Слуга Народу" в 24 окрузі Дніпропетровської області 13:07
Редактор газети Колєв від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в окрузі №134 в Одесі 13:05
"Укрлендфармінг" Баматюка зберіг площі під посіви сої експортної якості 12:57
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія 10:00 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Суд відпустив Єфремова з-під варти 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok