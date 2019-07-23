Бізнесмен Черноморов від "Слуги народу" здобув перемогу в окрузі №131 в Миколаївській області

Висуванець від партії "Слуга народу", бізнесмен Артем Черноморов виграв вибори у Верховну Раду в окрузі №131 в Миколаївській області (міста Вознесенськ та Южноукраїнськ).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Черноморов набрав 42,84% або 30 061 голос виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Анатолій Гасюк набрав 10,48%.

Третє місце посів самовисуванець Владислав Невеселий, набравши 7,99%.

Кандидат від "Опозиційного блоку", екс-депутат Верховної Ради від фракції Партії регіонів Олена Бондаренко посіла четверте місце і набрала 7,75% або 5 442 голоси.

31-річний переможець Черноморов народився в Южноукраїнську, має вищу освіту і працює гендиректором ТОВ "СмартАгрі".

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу".

Також власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.