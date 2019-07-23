Депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", самовисуванець Валерій Давиденко виграв вибори в окрузі №208 у Чернігівській області (Бахмач).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Давиденко набрав 37,41%, або 25 644 голоси виборців за результатами підрахунку 99% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, Антон Панченко від "Слуги народу", набрав 20,74% або 14 216 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Костянтин Бровченко, набравши 14,51% або 9 945 голосів.\r\nДавиденко - член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.\r\nНа минулих виборах був обраний по цьому ж округу від Всеукраїнського аграрного об'єднання "Заступ".\r\nЗ травня по березень 2013 2014 року він працював на посаді заступника міністра аграрної політики і продовольства.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.\r\nТим часом ЦВК підрахував майже 93% бюлетенів: Тимошенко обходить Порошенко, а Гройсман Шарія.