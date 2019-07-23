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23 липня 2019, вівторок, 12:19 12
Вибори 2019-07-23T13:00:02+03:00
Українські Новини
Депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу"

Депутат Ради від БПП Давиденко виграв вибори в 208-му окрузі у кандидата "Слуги народу"

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко", самовисуванець Валерій Давиденко виграв вибори в окрузі №208 у Чернігівській області (Бахмач).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Давиденко набрав 37,41%, або 25 644 голоси виборців за результатами підрахунку 99% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Антон Панченко від "Слуги народу", набрав 20,74% або 14 216 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Костянтин Бровченко, набравши 14,51% або 9 945 голосів.

Давиденко - член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

На минулих виборах був обраний по цьому ж округу від Всеукраїнського аграрного об'єднання "Заступ".

З травня по березень 2013 2014 року він працював на посаді заступника міністра аграрної політики і продовольства.

Як повідомляли Українські Новини, власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.

Тим часом ЦВК підрахував майже 93% бюлетенів: Тимошенко обходить Порошенко, а Гройсман Шарія.

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