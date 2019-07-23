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23 липня 2019, вівторок, 12:38 16
Вибори 2019-07-23T13:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат від "Слуги народу" програв кандидату "Опозиційної платформи" в Донецькій області

Кандидат від "Слуги народу" програв кандидату "Опозиційної платформи" в Донецькій області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя", фізособа-підприємець, член партії "Опозиційна платформа" Федір Христенко виграв вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №46 в Донецькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Христенко набрав 38,01%, або 24 958 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Слуги народу", операційний директор ТОВ "Комекс Груп" (Київ) Родіон Вощанов набрав 25,6% або 16 810 голосів.

Третє місце зайняв безробітний кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Рева, набравши 23,25% або 15 270 голосів.

35-річний Христенко народився в селі Старогнатівка Донецької області, проживає в селі Романків Київської області.

Всього по округу №46 (Бахмут, Лиман, частина Бахмутського району) балотувалося 6 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше Юрій Солод від "Опозиційній платформи" виграв вибори у "Слуги народу" в Слов'янську.

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