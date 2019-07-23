"Нафтогаз" виплатив державі 8 млрд гривень дивідендів, незважаючи на проблеми з закупівлею газу для транзиту

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" завершила виплату 90% чистого прибутку компанії за 2018 рік в якості дивідендів державі.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Нафтогаз" 22 липня додатково сплатив до державного бюджету України близько 8,2 млрд гривень дивідендів за 2018 рік", - йдеться в ньому.

Наголошується, що таким чином компанія перерахувала державі 12,3 млрд гривень, що становить 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік.

Як писали Українські Новини публікації, зростання боргів за технічний газ, які "Укртрансгаз" накопичував кілька місяців, може істотно знизити довіру європейських партнерів до української компанії.

Також "Нафтогаз" не буде виплачувати дивіденди з прибутку "Укрнафти" за 2018.

Раніше "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на $1 млрд.