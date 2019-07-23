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23 липня 2019, вівторок, 09:50 17
Суспільство 2019-07-23T10:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві вранці скасували дев'ять рейсів міської електрички

У Києві вранці скасували дев'ять рейсів міської електрички

Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

Сьогодні вранці, 23 липня, в Києві з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, в "Київпастрансі" зазначили, що безпека пасажирів в пріоритеті і принесли вибачення за незручності.

"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321. Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

Тим часом у Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег.

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