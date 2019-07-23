У Києві вранці скасували дев'ять рейсів міської електрички

Сьогодні вранці, 23 липня, в Києві з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".\r\nТак, в "Київпастрансі" зазначили, що безпека пасажирів в пріоритеті і принесли вибачення за незручності.\r\n"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409\/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311\/12, 7321. Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.\r\nТим часом у Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег.