У Києві вранці скасували дев'ять рейсів міської електрички

Сьогодні вранці, 23 липня, в Києві з технічних причин були скасовані дев'ять рейсів міської електрички. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Так, в "Київпастрансі" зазначили, що безпека пасажирів в пріоритеті і принесли вибачення за незручності.

"В ранковий час з технічних причин скасовані такі рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321. Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, під Дніпром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

Тим часом у Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег.