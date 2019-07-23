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23 июля 2019, вторник, 09:33 1908
Общество 2019-07-23T09:33:57+03:00
Українські Новини
В Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег

В Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег

Пробки в Киеве образовались на дорогах во вторник, 23 июля. Об этом сообщает Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на Кольцевой дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, Большой окружной и бульваре Академика Вернадского. Также затруднено движение транспорте в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская".

Пробки образовались на улице Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.

Небольшие пробки на мосту Патона и Южном мосту. На левом берегу Киева затруднено движение транспорта возле метро "Славутич".

Как сообщали Українськi Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспортаиз-за ремонта транспортного узла до 25 июлявозле станции метро "Днипро" .

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/час. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября. Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика

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