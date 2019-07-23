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23 липня 2019, вівторок, 09:25 18
Життя 2019-07-23T10:00:01+03:00
Українські Новини
Грози, град і шквали: рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Грози, град і шквали: рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Дощ, злива, погода. Фото: pixabay
Дощ, злива, погода. Фото: pixabay

Сьогодні, 23 липня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що місцями Україну накриють грози, град і шквали.

"За даними Укргідрометцентру, 23 липня в південній частині, вдень і в східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку.

"За даними Укргідрометцентру, 23-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, дощі з грозами будуть чергуватися з сонцем: прогноз погоди.

Також з понеділка атмосферний фронт принесе в Україну дощі і похолодання: синоптик дала прогноз.

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