Грози, град і шквали: рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Сьогодні, 23 липня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.\r\nТак, повідомляється, що місцями Україну накриють грози, град і шквали.\r\n"За даними Укргідрометцентру, 23 липня в південній частині, вдень і в східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м\/с (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку.\r\n"За даними Укргідрометцентру, 23-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, дощі з грозами будуть чергуватися з сонцем: прогноз погоди.\r\nТакож з понеділка атмосферний фронт принесе в Україну дощі і похолодання: синоптик дала прогноз.