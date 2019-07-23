Грози, град і шквали: рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди

Сьогодні, 23 липня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що місцями Україну накриють грози, град і шквали.

"За даними Укргідрометцентру, 23 липня в південній частині, вдень і в східних та Дніпропетровській областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпеки)", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку.

"За даними Укргідрометцентру, 23-25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - зазначили в ДСНС.

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