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22 июля 2019, понедельник, 06:00 3197 Карта
Жизнь 2019-07-22T06:00:01+03:00
Українські Новини
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз

С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз

Дождь. Погода. Фото: reading
Дождь. Погода. Фото: reading

В начале недели Украину покинет жара и вернутся дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко сообщила, что 22 июля атмосферный фронт придет в Украину.

"Фронт будет выполнять пожелания циклона по имени Theo, который примостился возле скандинавского хвостика, на самом севере Норвегии ... Атмосферный фронт в понедельник приведет в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться", - написала Диденко.

По словам Диденко, фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На Востоке и в большинстве территории Юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.

"Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем ​​+25 +30, на Западе +23 +28, на Юге и Востоке плюс большинство центральных областей ожидается +28 +33 градуса. Однако на крайнем севере уже подует грядущее похолодание, в северных районах Черниговщины и Киевщины +23 +25 градусов. В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем ​​+25 +27 градусов", - отметила синоптик.

Также во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится.

"Между прочим, обратите внимание на сильную вторничную жару в Западной Европе, в Центре и на Юге континента!" - подчеркнула Диденко.

Карта: Фейсбук/Наталья ДиденкоКарта: Фейсбук/Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, в начале недели в Украину вернутся дожди и грозы.

Ранее стало известно, что после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание.

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