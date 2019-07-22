С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз

В начале недели Украину покинет жара и вернутся дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.\r\nТак, Диденко сообщила, что 22 июля атмосферный фронт придет в Украину.\r\n"Фронт будет выполнять пожелания циклона по имени Theo, который примостился возле скандинавского хвостика, на самом севере Норвегии ... Атмосферный фронт в понедельник приведет в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться", - написала Диденко.\r\n\r\nПо словам Диденко, фронт постепенно будет перемещаться на восток, юго-восток, поэтому вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровщины. На Востоке и в большинстве территории Юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода.\r\n"Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем +25 +30, на Западе +23 +28, на Юге и Востоке плюс большинство центральных областей ожидается +28 +33 градуса. Однако на крайнем севере уже подует грядущее похолодание, в северных районах Черниговщины и Киевщины +23 +25 градусов. В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем +25 +27 градусов", - отметила синоптик.\r\nТакже во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится.\r\n"Между прочим, обратите внимание на сильную вторничную жару в Западной Европе, в Центре и на Юге континента!" - подчеркнула Диденко.\r\nКарта: Фейсбук\/Наталья Диденко\r\nКак сообщали Українські Новини, в начале недели в Украину вернутся дожди и грозы.\r\nРанее стало известно, что после жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание.