підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 09:00 13
Силові структури 2019-07-23T09:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики дотримуються режиму тиші", загинув один окупант

На Донбасі бойовики дотримуються режиму тиші", загинув один окупант

Вчора, 22 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що серед українських військових втрат немає.

Також, за даними розвідки, 22 липня один окупант загинула і двоє поранені.

"З початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, двоє військових загинули і двоє поранені через підрив вибухівки біля Щастя.

Також бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі Бойовики Режим тиші

Архів
Новини
Дніпропетровська область лідирує зі зростання доходів бюджету, - Голик 10:27
ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія 10:00 Оновлюється
У "Слуги народу" заявили, що партія "Голос" - непоганий варіант для коаліції 09:56
У Києві вранці скасували дев'ять рейсів міської електрички 09:50
Грози, град і шквали: рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:25
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК підрахувала майже 93% бюлетенів: Тимошенко обганяє Порошенко, а Гройсман Шарія 10:00 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Зеленський знову пообіцяв подати в Раду новий законопроект про імпічмент Президента 21:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok