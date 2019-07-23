На Донбасі бойовики дотримуються режиму тиші", загинув один окупант

Вчора, 22 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі незаконні збройні формування дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що серед українських військових втрат немає.

Також, за даними розвідки, 22 липня один окупант загинула і двоє поранені.

"З початку поточної доби війська противника не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, двоє військових загинули і двоє поранені через підрив вибухівки біля Щастя.

Також бойовики 26 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.