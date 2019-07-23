Гривня знову підскочила на 17 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3196,5532 100 доларів США 2564,3112 100 швейцарських франків 2612,7692 1000 ієн 237,6167 10 російських рублів 4,0718 100 євро 2875,8750

Як повідомляли Українські Новини, після виборів долар і євро в обмінниках Києва різко подешевшали.

Також Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.