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23 липня 2019, вівторок, 08:40 19
Економіка 2019-07-23T09:30:01+03:00
Українські Новини
Гривня знову підскочила на 17 копійок

Гривня знову підскочила на 17 копійок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3196,5532
100 доларів США 2564,3112
100 швейцарських франків 2612,7692
1000 ієн 237,6167
10 російських рублів 4,0718
100 євро 2875,8750

Як повідомляли Українські Новини, після виборів долар і євро в обмінниках Києва різко подешевшали.

Також Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.

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