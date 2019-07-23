Гривня знову підскочила на 17 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 липня, на 21,47 коп. до 25,8153 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3196,5532\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2564,3112\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2612,7692\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,6167\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0718\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2875,8750\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після виборів долар і євро в обмінниках Києва різко подешевшали.\r\nТакож Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.