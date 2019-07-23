Хочуть, щоб діти навчалися тільки російською: в Авдіївці батьки учнів проти переходу школи на українську

В Авдіївці Донецької області батьки учнів однієї зі шкіл, яку визнали опорною, організували протест проти переходу навчання на українську мову. Про це повідомляє ТСН.

Так, повідомляється, що більшість батьків, діти яких переходять в шостий або сьомий клас, виступають за те, щоб навчання і далі проходило російською мовою.

Аргументом своєї позиції батьки називають складність такого переходу на українську для дитини в такому віці.

Зазначається, що директор школи вже рік своїм головним завданням бачить перевести навчання на українську мову.

"Треба виконувати свій статут, який був затверджений ще в 18-му році - мова - це головна складова ідентифікації нації", - стверджує директор школи.

Протестують батьки декількох класів, які не хочуть, щоб їхні діти навчалися українською.

Як повідомляли Українські Новини, вчителі у Харкові отримали "пам'ятки" зі штрафами за використання російської мови.

Тим часом з 16 липня 2020 року повинні набрати чинності положення про українську мову як обов'язкове для дисертацій, наукових робіт, конференцій, а також положення про обов'язкове використання української мови у проектній і технічній документації. Також з 1 січня 2030 року набирає чинності положення закону про обов'язковість української мови для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за результатами придбання повної середньої освіти та вступних іспитів, крім оцінювання з іноземних мов.