Хочуть, щоб діти навчалися тільки російською: в Авдіївці батьки учнів проти переходу школи на українську

В Авдіївці Донецької області батьки учнів однієї зі шкіл, яку визнали опорною, організували протест проти переходу навчання на українську мову. Про це повідомляє ТСН.\r\nТак, повідомляється, що більшість батьків, діти яких переходять в шостий або сьомий клас, виступають за те, щоб навчання і далі проходило російською мовою.\r\nАргументом своєї позиції батьки називають складність такого переходу на українську для дитини в такому віці.\r\nЗазначається, що директор школи вже рік своїм головним завданням бачить перевести навчання на українську мову.\r\n"Треба виконувати свій статут, який був затверджений ще в 18-му році - мова - це головна складова ідентифікації нації", - стверджує директор школи.\r\nПротестують батьки декількох класів, які не хочуть, щоб їхні діти навчалися українською.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вчителі у Харкові отримали "пам'ятки" зі штрафами за використання російської мови.\r\nТим часом з 16 липня 2020 року повинні набрати чинності положення про українську мову як обов'язкове для дисертацій, наукових робіт, конференцій, а також положення про обов'язкове використання української мови у проектній і технічній документації. Також з 1 січня 2030 року набирає чинності положення закону про обов'язковість української мови для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) за результатами придбання повної середньої освіти та вступних іспитів, крім оцінювання з іноземних мов.