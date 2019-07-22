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22 липня 2019, понеділок, 19:25 19
Вибори 2019-07-22T21:15:02+03:00
Українські Новини
Директор будівельної компанії від "Слуги народу" в два рази обігнав кандидата від БПП в 91-му окрузі

Директор будівельної компанії від "Слуги народу" в два рази обігнав кандидата від БПП в 91-му окрузі

Висуванець партії "Слуга Народу" Дунда Олег виграв у депутата Верховної Ради Руслана Сольвара (БПП) по одномандатному округу №91 (Фастівський та Макарівський райони Київської області).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дунда набрав 34,8%, або 18 146 голосів виборців за результатами підрахунку 81,53% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Сольвар депутат Ради з 2012 року (УДАР, а потім БПП) набрав 16,45% або 8 580 голосів.

Третє місце посів висуванець "Батьківщини", заступник директора агрогосподарства "Симеренківське" Віктор Бойко - він набрав 11,77% або 6 139 голосів.

39-річний Дунда народився в Дніпропетровську, директор ТОВ "А. В. С." (Київ), яка займається операціями з нерухомістю та будівництвом.

Раніше він був директором і засновником низки будівельних компаній у Дніпропетровській області.

Як повідомляли Українські Новини, блогер Бужанський від "Слуги народу" набрав майже 30%, перемігши кандидата від БПП у 25-му окрузі.

Тим часом ЦВК порахував 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голоси" трохи впав.

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