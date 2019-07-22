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22 липня 2019, понеділок, 18:42 7
Вибори 2019-07-22T19:30:02+03:00
Українські Новини
Блогер Бужанський від "Слуги народу" набрав майже 30%, перемігши кандидата від БПП у 25-му окрузі

Блогер Бужанський від "Слуги народу" набрав майже 30%, перемігши кандидата від БПП у 25-му окрузі

Максим Бужанський. Фото: Facebook/Максим Бужанський
Максим Бужанський. Фото: Facebook/Максим Бужанський

Висуванець партії "Слуга Народу" Максим Бужанський виграв у депутата Верховної Ради Максима Курячого (БПП) по одномандатному округу №25 (Чечеловський і частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Бужанський набрав 28,40%, або 18 213 голосів виборців за результатами підрахунку 95,18% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради від БПП, який балотувався як самовисуванець Курячий набрав 19,86% або 12 737 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Дніпровської міськради, колишній секретар Дніпровської міськради і бізнесмен, Загід Краснов - він набрав 14,70% або 9 429 голосів.

45-річний Бужанський народився в Дніпропетровську, менеджер ТОВ "Арна".

Широко відомий як блогер, дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і противник героїзації руху ОУН-УПА.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голоси" трохи впав.

Тим часом керівник "Мамахохотала" Грищук виграв вибори в окрузі №222 у Києві.

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