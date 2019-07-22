Блогер Бужанський від "Слуги народу" набрав майже 30%, перемігши кандидата від БПП у 25-му окрузі

Висуванець партії "Слуга Народу" Максим Бужанський виграв у депутата Верховної Ради Максима Курячого (БПП) по одномандатному округу №25 (Чечеловський і частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Бужанський набрав 28,40%, або 18 213 голосів виборців за результатами підрахунку 95,18% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, депутат Ради від БПП, який балотувався як самовисуванець Курячий набрав 19,86% або 12 737 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець, депутат Дніпровської міськради, колишній секретар Дніпровської міськради і бізнесмен, Загід Краснов - він набрав 14,70% або 9 429 голосів.\r\n45-річний Бужанський народився в Дніпропетровську, менеджер ТОВ "Арна".\r\nШироко відомий як блогер, дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і противник героїзації руху ОУН-УПА.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голоси" трохи впав.\r\nТим часом керівник "Мамахохотала" Грищук виграв вибори в окрузі №222 у Києві.