Блогер Бужанський від "Слуги народу" набрав майже 30%, перемігши кандидата від БПП у 25-му окрузі

Висуванець партії "Слуга Народу" Максим Бужанський виграв у депутата Верховної Ради Максима Курячого (БПП) по одномандатному округу №25 (Чечеловський і частина Амур-Нижньодніпровського району Дніпра).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Бужанський набрав 28,40%, або 18 213 голосів виборців за результатами підрахунку 95,18% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради від БПП, який балотувався як самовисуванець Курячий набрав 19,86% або 12 737 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Дніпровської міськради, колишній секретар Дніпровської міськради і бізнесмен, Загід Краснов - він набрав 14,70% або 9 429 голосів.

45-річний Бужанський народився в Дніпропетровську, менеджер ТОВ "Арна".

Широко відомий як блогер, дуже критично ставиться до ревізії радянського бачення історії Другої світової війни і противник героїзації руху ОУН-УПА.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 76,34% бюлетенів: у "Слуги народу" і "Батьківщини" відсоток голосів зростає, а у "Голоси" трохи впав.

Тим часом керівник "Мамахохотала" Грищук виграв вибори в окрузі №222 у Києві.