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22 липня 2019, понеділок, 18:00 79
Судова влада 2019-07-22T19:30:59+03:00
Українські Новини
Суд відпустив Єфремова з-під варти

Суд відпустив Єфремова з-під варти

Єфремов Олександр. Фото: сайт ОБ
Єфремов Олександр. Фото: сайт ОБ

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це сказала головуюча в колегії суддя Тетяна Тютюн, передають Українські Новини.

Вона зазначила, колегія частково задовольнила апеляцію захисту підсудного і скасувала рішення Старобільського районного суду Луганської області від 18 червня поточного року про продлениии його утримання під вартою.

Апеляційний суд постановив відправити Єфремова під цілодобовий домашній арешт в квартирі сина в Києві до 20 вересня включно, зобов'язав його здати закордонного паспорта і прибувати до суду.

Як зазначили адвокати Єфремова, що проходить у Старобільському райсуді Луганської області процес проти екс-голови фракції ПР перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту і допиту свідків захисту.

Адвокати запевняють, що пройшли допити близько 100 свідків обвинувачення не підтвердили провину Єфремова.

Крім того, захисники вказують на порушення процесуального законодавства при затриманні та арешті Єфремова в 2016 році.

Також адвокати повідомили про незадовільний стан здоров'я обвинуваченого, зокрема, про проблеми з серцем.

Розгляд апеляції на продовження арешту обвинувачених, справи стосовно яких розглядаються по суті, став можливим у зв'язку з винесенням Конституційним Судом рішення про неконституційність такої норми від 13 червня та неконституційності безальтернативного утримання під вартою для підозрюваних у держзраді і тероризмі від 25 червня.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Ігор Луценко повідомив про те, що СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з олігарха Ріната Ахметова, депутата Ради від фракції "Опозиційний блок Наталії Королевської та екс-глави фракції Партії регіонів у Раді Олександра Єфремова.

Раніше суд продовжив арешт екс-депутата Єфремова.

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