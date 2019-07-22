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22 липня 2019, понеділок, 17:49 42
Вибори 2019-07-22T19:30:03+03:00
Українські Новини
Підприємець Каптелов від "Слуги народу" здобув перемогу в 36-му окрузі

Підприємець Каптелов від "Слуги народу" здобув перемогу в 36-му окрузі

Висуванець від партії "Слуга народу", підприємець Роман Каптелов виграв вибори в парламент у депутата Верховної Ради від фракції партії "Опозиційний блок" Артура Мартовицького в окрузі №36 у Дніпропетровській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Каптелов набрав 40,57% або 31 683 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Мартовицький набрав 32,21% або 25 155 голосів.

Мартовицький виграв вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

Третє місце посів самовисуванець Сергій Сторожук - він набрав 4,81% або 3 757 голосів.

39-річний Каптелов народився в селі Знаменівка Дніпропетровській області, безпартійний, проживає в Дніпрі.

Всього по округу №36 (Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район) балотувалося 14 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, викладач від "Слуги народу" виграв вибори в окрузі №63 у кандидатів від БПП і "Батьківщини".

Також весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі".

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