Викладач від "Слуги народу" виграв вибори в окрузі №63 у кандидатів від БПП і "Батьківщини"

Висуванець від партії "Слуга народу", викладач Богдан Кіцак виграв у депутата Верховної Ради від фракції партії "Блок Петра Порошенко" Олександра Ревеги вибори в депутати Ради в окрузі №63 у Житомирській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кіцак набрав 43,23%, або 33 936 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Олександр Ревега набрав 17,04% або 13 378 голосів.

Ревега виграв вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Анатолій Шаповал - він набрав 10,98% або 8 621 голосів.

26-річний Кіцак народився і проживає у Бердичеві Житомирської області, викладач Бердичівського педагогічного коледжу, безпартійний.

Всього по округу №63 (Бердичів, Андрушівський, Бердичівський, Попелянский, Ружинський райони) балотувалося 12 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК порахував 70,49% голосів: за "Слугу народу" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Євросолідарність" - послаблює позиції.

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