"Слуга народу" збирається оскаржувати результати виборів Ради на 10 округах

Партія "Слуга народу" має намір оскаржувати результати позачергових виборів Верховної Ради на 10 округах.

Про це на брифінгу повідомив голова штабу партії Олександр Корнієнко, передають Українські новини.

"Підкупи були більш ніж на 30 округах зафіксовані, але вплинути на результат вони можуть у 10 округах, тому на цих округах зараз матеріал для звернень в окружну комісію, і потім у судовий розгляд, і потім звернення до Центральної виборчої комісії зі скаргами про визнання результатів на окремих дільницях або невизнання результатів взагалі по округу", - сказав він.

Серед проблемних округів Корнієнко зазначив №78 в Запорізькій області, де зафіксовано підкуп та інші порушення, в результаті чого понад 3 тис. бюлетенів визнали недійсними.

Також політик назвав дільниці №64 Житомирської області, №146 в Полтавській області, №137 в Одеській області, №68-69 в Закарпатській області (масовий підкуп та інші порушення), №119 у Львівській області (підозрюється підкуп членів 17 виборчих дільниць), №15 у Вінницькій області.

Голова штабу заявив, що зафіксовано 416 порушень.

Кандидати від "Слуги народу", за попередніми результатами, лідирують у всіх округах Києва, а також переважній більшості округів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької областей.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".