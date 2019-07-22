Весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі"

Висуванець партії "Слуга Народу", кандидати якої перемогли у всіх мажоритарних округах Києва, Сергій Штепа виграв у депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва ("Воля Народу") вибори депутата Ради в одномандатному окрузі №77 (Шевченківський і частина Олександрівського району Запоріжжя).

Про це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Штепа набрав 43,72%, або 24 556 голосів виборців за результатами підрахунку 83,56% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Богуслаєв, депутат Ради з 2006 року, почесний президент компанії "Мотор-Січ" набрав 32,18% або 18 076 голосів.

Третє місце посів висуванець "Опозиційної платформи", пенсіонер Валентин Зарва - він набрав 8,74% або 4 065 голосів.

29-річний Штепа народився в Запоріжжі, офіційно безробітний, співпрацював як фотограф з низкою ЗМІ, надає послуги весільного фотографа.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від партії "Слуга народу", актор студії "95 квартал" ("Юзик") Юрій Корявченков виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №33 (Кривий Ріг) в Дніпропетровській області.

Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Геннадій Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 в Запорізькій області.