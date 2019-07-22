підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 липня 2019, понеділок, 16:20 17
Вибори 2019-07-22T16:23:49+03:00
Українські Новини
Весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі"

Весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі"

Сергій Штепа. Фото: facebook/Штепа
Сергій Штепа. Фото: facebook/Штепа

Висуванець партії "Слуга Народу", кандидати якої перемогли у всіх мажоритарних округах Києва, Сергій Штепа виграв у депутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва ("Воля Народу") вибори депутата Ради в одномандатному окрузі №77 (Шевченківський і частина Олександрівського району Запоріжжя).

Про це свідчать результати виборів на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Штепа набрав 43,72%, або 24 556 голосів виборців за результатами підрахунку 83,56% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Богуслаєв, депутат Ради з 2006 року, почесний президент компанії "Мотор-Січ" набрав 32,18% або 18 076 голосів.

Третє місце посів висуванець "Опозиційної платформи", пенсіонер Валентин Зарва - він набрав 8,74% або 4 065 голосів.

29-річний Штепа народився в Запоріжжі, офіційно безробітний, співпрацював як фотограф з низкою ЗМІ, надає послуги весільного фотографа.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від партії "Слуга народу", актор студії "95 квартал" ("Юзик") Юрій Корявченков виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №33 (Кривий Ріг) в Дніпропетровській області.

Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Геннадій Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 в Запорізькій області.

Більше новин про: Слуга народу Вибори в Верховну Раду дострокові вибори в Раду мажоритарники Сергій Штепа

Архів
Новини
Весільний фотограф від "Слуги народу" виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі" 16:20
Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку 16:08
Відео дня: Поліція застосовувала Мі-8 для охорони порядку в окрузі Пашинського 15:55
Дубневич виграв у кандидата від "Голосу" у Львівській області 15:55
Директор спорткомплексу "Мотор Січ" Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 у Запорізькій області 15:48
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК порахувала 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції 12:50 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
На членів окружної комісії 94 округу тиснуть з Центрвиборчкому, щоб замінити склад ДВК, - ЗМІ 15:05
Голова "Народного фронту" Бурбак програв вибори конкурента від "Слуги народу" Валерію Божку 16:08
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Розкопки під Львовом. Фото: археолог Дмитро Вертелецький
Трипільську амфору і знаряддя праці віком 5 тис. років знайшли на горі під Львовом 20:10
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії 19:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok