Депутат Ради Іванчук, проти якого відкрило справу НАБУ, виграв вибори в окрузі №88

Самовисуванець, депутат Верховної Ради від фракції партії "Народний фронт" Андрій Іванчук, проти якого НАБУ відкрило справу навесні, виграв вибори в депутати Ради в окрузі №88 в Івано-Франківській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Іванчук набрав 45,71%, або 29 162 голоси виборців за результатами підрахунку 90,68% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко набрав 25,11%, або 16 022 голосу.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Голос" Іван Вережак - він набрав 9,8%, або 6 254 голоси.\r\n46-річний Іванчук - голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики.\r\nУ березні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Іванчуком.\r\nВсього в окрузі балотувалися 19 кандидатів, найменше голосів набрав журналіст Василь Крутчак - 0,26%, або 169 голосів. \r\nЗазначимо, що Іванчук є другом екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в окрузі №83 виграла вибори Ради кандидат від "Свободи".\r\nРаніше ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.