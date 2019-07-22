Депутат Ради Іванчук, проти якого відкрило справу НАБУ, виграв вибори в окрузі №88

Самовисуванець, депутат Верховної Ради від фракції партії "Народний фронт" Андрій Іванчук, проти якого НАБУ відкрило справу навесні , виграв вибори в депутати Ради в окрузі №88 в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Іванчук набрав 45,71%, або 29 162 голоси виборців за результатами підрахунку 90,68% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко набрав 25,11%, або 16 022 голосу.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Голос" Іван Вережак - він набрав 9,8%, або 6 254 голоси.

46-річний Іванчук - голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики.

У березні Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації Іванчуком.

Всього в окрузі балотувалися 19 кандидатів, найменше голосів набрав журналіст Василь Крутчак - 0,26%, або 169 голосів.

Зазначимо, що Іванчук є другом екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Як повідомляли Українські Новини, в окрузі №83 виграла вибори Ради кандидат від "Свободи".

Раніше ЦВК порахував 60% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує, "Євросолідарність" - послаблює позиції.