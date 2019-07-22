В окрузі №83 виграла вибори Ради кандидатка від "Свободи"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", секретар Івано-Франківської міської ради Оксана Савчук виграла вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №83 (Івано-Франківськ).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Савчук набрала 46,67%, або 35 439 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, кандидат від "Слуги народу" Андрій Сторожук набрав 23,28%, або 17 680 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Європейська солідарність" Олексій Петечел – він набрав 12,49%, або 9 488 голосів.

36-річна Савчук народилася в селі Чернєв (Рогатинський район, Івано-Франківська область), член політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"", проживає в селі Крихівці (Івано-Франківськ).

Все по округу №83 балотувалися 10 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" - 42,49%, "Опозиційна платформа" - 12,98%, "Євросолідарність" - 8,56%, "Батьківщина" - 8,01%, "Голос" - 6,34% на виборах Ради за підрахунками Цвк 60,02% електронних протоколів.