В окрузі №83 виграла вибори Ради кандидатка від "Свободи"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", секретар Івано-Франківської міської ради Оксана Савчук виграла вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №83 (Івано-Франківськ).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Савчук набрала 46,67%, або 35 439 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий її суперник, кандидат від "Слуги народу" Андрій Сторожук набрав 23,28%, або 17 680 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Європейська солідарність" Олексій Петечел – він набрав 12,49%, або 9 488 голосів.\r\n36-річна Савчук народилася в селі Чернєв (Рогатинський район, Івано-Франківська область), член політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"", проживає в селі Крихівці (Івано-Франківськ).\r\nВсе по округу №83 балотувалися 10 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" - 42,49%, "Опозиційна платформа" - 12,98%, "Євросолідарність" - 8,56%, "Батьківщина" - 8,01%, "Голос" - 6,34% на виборах Ради за підрахунками Цвк 60,02% електронних протоколів.